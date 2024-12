Onorificenze al merito . Sei reggiani illustri premiati in prefettura

La prefetta Maria Rita Cocciufa ieri mattina ha consegnato sei "Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana". La cerimonia istituzionale si è tenuta a Palazzo di Governo, nei saloni di rappresentanza della prefettura.

La prefetta Cocciufa ha premiato con il titolo di "Grande Ufficiale della Repubblica" Giovanni Fagioli, titolare della ditta Fagioli Spa di Sant’Ilario d’Enza. Sono stati poi premiati con il titolo di "Cavaliere della Repubblica": Roberto Bottero, chef e titolare del ristorante stellato Arnaldo – Clinica Gastronomica di Rubiera; Emanuele Gattamelati, dipendente della prefettura in servizio all’ufficio immigrazione; Marco Masini, già referente antiriciclaggio e specialista finanza d’impresa del gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; Andrea Milani, colonnello dei carabinieri, già comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Reggio Emilia; Erasmo Rinaldini, volontario dell’associazione nazionale carabinieri - sezione di Reggio Emilia.

"Siamo qui a Palazzo del Governo – ha detto la prefetta Maria Rita Cocciufa ai premiati – a conclusione di un percorso di riconoscimento del lavoro di ognuno di voi. Voglio poi dirvi che negli ultimi tempi c’è stata una stretta nella consegna di questi riconoscimenti, che vengono assegnati con decreto del Presidente della Repubblica, e quindi dovete essere doppiamente orgogliosi di queste onorificenze. Per celebrare questo importante traguardo della vostra vita professionale, sono presenti tutte le autorità locali e le forze dell’ordine, oltre alle vostre famiglie. Ma il riconoscimento che avete ricevuto non è soltanto un traguardo. È anche e soprattutto un inizio, per quello che ancora farete nelle vostre attività. Un mio pensiero personale, tra i premiati, va al colonnello Andrea Milani con cui ho collaborato per un anno, quando è stato a capo del comando provinciale di Reggio Emilia, e con cui ho avuto un rapporto di stima e lealtà".

Insieme alla prefetta Cocciufa, a consegnare l’onorificenza a Giovanni Fagioli era presente il sindaco di Sant’Iario Marcello Moretti. Giovanni Fagioli dal 1987 è entrato attivamente nella direzione e nella gestione dell’azienda. Nel 2001 gli è stata conferita la "Croce di commendatore al merito Melitelese del sovrano Ordine di Malta.

Il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, ha partecipato invece alla consegna dell’onorificenze a Roberto Bottero, che con il suo ristorante detiene la Stella Michelin più longeva d’Italia. Emanuele Gattamelati è stato premiato dall’assessora del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini. Gattamelati, che per la prefettura si occupa dello sportello unico per l’immigrazione, è impegnato in progetti rivolti alla tutela dei minori.

Carlotta Bonvicini ha consegnato il riconoscimento anche a Marco Masini, direttore della sede reggiana di Intesa San Paolo, molto attivo in progetti umanitari a livello internazionale.

La prefetta Cocciufa e il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Orlando Hiromi Narducci, hanno premiato il colonnello Andrea Milani. Nel corso della sua carriera, Milani è stato insignito di diverse medaglie e onorificenze. Attualmente ricopre l’incarico di capo servizio analisi e innovazione al comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Riconoscimento anche a Erasmo Rinaldini, iscritto all’associazione nazionale carabinieri dove svolge servizi di volontariato.