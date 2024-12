"Opposizione dura e costruttiva"

Unico esponente reggiano di Fratelli d’Italia ma anche di centro-destra, Alessandro Aragona promette una sana opposizione propositiva: "Rappresentare la propria provincia in Regione non è una cosa da tutti i giorni, è un onere e un onore essere qui. Essendo l’unico rappresentante del centrodestra, sento ancora più responsabilità. Cercheremo di avere sempre massima collaborazione con la giunta entrante, attraverso un’opposizione rigorosa e intransigente,

ma al tempo stesso anche propositiva sui grandi temi: rimettere in sesto, come bilanci e servizi, la sanità, valorizzare a livello internazionale i brand della filiera agro-alimentare e, infine, le infrastrutture strategiche che attendiamo da anni, come la diga di Vetto".

c. c.