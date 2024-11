Orientamento, la nuova edizione di ’Giovani & Industria 2024’

Nel periodo dedicato all’orientamento scolastico Unindustria Reggio riparte con una nuova edizione di Giovani & Industria, un programma di eventi dedicati ai giovani e al mondo imprenditoriale. "Forti dei risultati e dei numeri ottenuti lo scorso anno sia in termini di coinvolgimento che di risultati, diamo avvio a un nuovo programma di eventi che, tra novembre e gennaio – periodo in cui i giovani sono chiamati a fare scelte importanti per il proprio percorso di studi – ci permetterà di trasmettere alle nuove generazioni il valore economico e sociale delle imprese industriali, nonché la loro validità come luogo nel quale lavorare per costruirsi una vita professionale e familiare", ha spiegato la presidente di Unindustria Reggio Roberta Anceschi. Giovani & Industria 2024 è stato inaugurato nei giorni scorsi al Tecnopolo con l’incontro ’Super Calcolo e Intelligenza Artificiale: la nuova rivoluzione industriale passa da qui’, organizzato dal Club Digitale e dedicato alle nuove tecnologie.

I prossimi appuntamenti prevedono, per il tema Giovani & Orientamento, due rappresentazioni teatrali con finalità didattica e educativa: domani il Teatro Asioli di Correggio ospiterà lo spettacolo Deus ex Plastica dedicato ai temi dell’ambiente (al mattino riservato agli studenti, la replica alle 21 è aperta al pubblico); il 27 novembre invece al Teatro Valli di Reggio andrà in scena ’Orienta live show’ ideato, scritto e realizzato per aiutare i ragazzi a comprendere le proprie attitudini e informare sulle opportunità formative. In occasione del Pmi day – Industriamoci di Confindustria, organizzato dal Comitato Piccola Industria, il 22 novembre verranno realizzate una serie di visite guidate presso le aziende con il coinvolgimento di oltre 2.500 studenti. Il 27 e 28 novembre l’istituto ’Nobili’ di Reggio ospiterà il Career Day. Si aggiungono poi la serie di incontri di orientamento di funzionari di Unindustria con gli studenti di terza media e quelli con i loro genitori; l’organizzazione su scala provinciale del concorso didattico Eureka! Funziona!, infine, anche un evento dedicato al mondo del lavoro, organizzato dal Gruppo Meccatronico, dal titolo Giovani: una risorsa da non disperdere, in programma giovedì 21 novembre alle 17 alla Sala del Capitano dell’Hotel Posta. Info: unindustriareggioemilia.it