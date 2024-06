"Ospedale Sant’Anna, in arrivo personale e nuove attrezzature"

"Nel mio ruolo di parlamentare, appartenente alla Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati, ho visitato l’ospedale Sant’Anna a Castelnovo Monti, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione, per incontrare e confrontarmi con il personale, nell’ambito di un percorso di ascolto rispetto ai temi della sanità condotto in montagna dal Pd. Ho partecipato a diversi incontri in questi mesi e adesso è il tempo delle prime risposte. Lo dobbiamo ai cittadini di Castelnovo Monti".

Così la deputata reggiana, Ilenia Malavasi, a seguito della visita effettuata ieri all’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Insieme a lei, la consigliera regionale Ottavia Soncini, presidente della commissione sanità della Regione, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, accolti dal sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, dalla direttrice di Distretto, Sonia Gualtieri, dal direttore sanitario, Antonio Poli.

La Regione ha destinato a favore dell’ospedale oltre 4 milioni di euro di risorse, per la riorganizzazione del punto di primo intervento e, contestualmente, di una nuova camera calda, oltre a interventi di miglioramento sismico, sugli arredi e per le attrezzature che vengono da risorse statali per oltre 8 milioni di euro. "Abbiamo visitato i reparti di medicina e di internistica, la radiologia – un reparto sofisticato e tecnologicamente all’avanguardia – il pronto soccorso, oggetto di lavori, la pediatria – prosegue Malavasi –. Grazie ai fondi Pnrr, è previsto un investimento importante per il potenziamo della Risonanza Magnetica, dove si andrà inoltre a sostituire una diagnostica radiologica tradizionale con una con telecomandato radiologico e si sostituiranno anche un ortopantomografo e un mammografo. Il tutto porterà un miglioramento ulteriore della capacità diagnostica, oltre a garantire tempi di risposta più brevi e questo proprio a testimonianza di come l’ospedale sia fondamentale per la vivibilità di un intero territorio ed è quindi necessario presidiarne l’operatività, sostenere i professionisti che vi operano e lavorare per reperire risorse".

"A questo proposito – prosegue Malavasi – posso dire che è in arrivo un potenziamento del personale in medicina – due geriatri e un internista – e cardiologia, con cinque assunzioni a livello provinciale grazie al DL Calabria, vero e proprio fiore all’occhiello del Sant’Anna. Proprio domenica ho partecipato alle iniziative promosse in occasione dei 30 anni della Croce Verde Alto Appennino, una realtà straordinaria e anche lì ho raccolto testimonianze e richieste a favore di un territorio e di una comunità che devono essere tutelate tramite un’azione politica seria e una presenza costante. Va benissimo infatti il volontariato, patrimonio prezioso e cuore pulsante delle nostre comunità, ma servono risorse economiche e umane per supportare la rete ospedaliera e il servizio sanitario nazionale come presidio irrinunciabile della vita democratica del nostro paese".