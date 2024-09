"Ospedale, due ore di sosta gratis”

Reggio Emilia, 29 agosto 2024 – È scattata ieri la raccolta firme per la mozione popolare promossa dal sindacato Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) e Coalizione Civica per impegnare sindaco e giunta, in accordo con Ausl, a stabilire la gratuità della sosta per le prime due ore di utilizzo per i parcheggi situati alle dirette adiacenze dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, attualmente a pagamento, e quelli ulteriori, previsti con l’ampliamento del nosocomio, per l’utenza dell’ospedale. Per poi stabilire una tariffa equa per quelle successive.

Mentre per quanto riguarda il personale sanitario: “Si chiede di dare loro un abbonamento annuale gratuito per i parcheggi intorno all’ospedale sia quelli già citati sia quelli interni”, come spiega Giuseppina Parente della Fials. Al momento il personale sanitario usufruisce di un abbonamento annuale da 30 euro per una ‘mini’ area di un parcheggio laterale dell’ospedale, ma spesso i posti disponibili vengono esauriti in un attimo, obbligando i dipendenti a ulteriori abbonamenti, anche più costosi, per parcheggi più lontani dall’ospedale.

Presenti alla raccolta firme anche Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, consiglieri comunali di Coalizione Civica e Karin Silvi, una delle proponenti, la quale esprime l’auspicio che: "L’amministrazione comunale tenda la mano quando porteremo le firme dei cittadini e che si renda il parcheggio di Reggio, a confronto degli altri della Regione, il primo parcheggio con un pagamento equo”.

La raccolta firme proseguirà per tutto il mese di settembre.