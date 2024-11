Ostruzione vie aeree nei bambini. Il corso su come poter intervenire

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Casalgrande a una serata informativa sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Un’iniziativa organizzata con grande impegno dai volontari della pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze odv’. L’incontro è in programma per il 27 novembre alle 20.30 (fino alle 23.30) all’ex Bocciodromo di Casalgrande.

"L’ostruzione delle vie aeree, che porta velocemente all’arresto cardiocircolatorio, si stima sia la causa in Italia di 50 morti e oltre mille ospedalizzazioni all’anno nei bambini – dicono da Ema –. Considerando poi i ‘quasi-eventi’ e gli episodi minori, nei quali avviene già una risoluzione in famiglia, l’incidenza del fenomeno si stima sia 50-80 volte superiore ai ricoveri con 80mila episodi stimati all’anno solo in Italia. Numeri impressionanti e preoccupanti che ci spingono, ormai da anni, ad organizzare serate informative gratuite su questa importante tematica". Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 339/2667149 (Whatsapp) oppure attraverso posta elettronica segreteria@emilia-ambulanze.it. Per le adesioni è necessario iscriversi entro il 24 novembre.

m. b.