"Otto al giorno 300 euro al mese"

"Al giorno ne bevo in media 8 ", di caffè Adriano Locastro, residente a Maranello ma lavoratore a Reggio, potrebbe essere un intenditore. La prima tazzina la beve alle tre del mattino: "Sono un fornaio, quindi mi alzo molto presto. L’ultimo caffè invece lo bevo verso le 18". E così, in una giornata, solo per la voce caffè ha speso più o meno 10 euro: "In un mese saranno 300 euro". Non è un vizio, questo lo sottolinea: "È piuttosto una scusa per prendersi una pausa da ciò che stai facendo durante la tua giornata; è un modo per incontrare qualcuno e scambiarci due chiacchiere. Diciamo che è un momento di ’relax’ tutto per te. Il caffè è piacevole da gustare ma l’importante è non eccedere".