Ozpetek a Reggio per ’Diamanti’

Ferzan Ozpetek sarà al cinema ’Al Corso’ - sabato 21 dicembre alle 18 – per presentare il suo nuovo film, ‘Diamanti’. A dialogare con il regista, Sandra Campanini: presidente regionale Fice. Con questo film Ferzan Ozpetek continua a esplorare temi profondi attraverso racconti che intrecciano relazioni e vita quotidiana. ’Diamanti‘ narra la storia di un gruppo di donne che ruotano intorno a una grande sartoria cinematografica. La sartoria è guidata da due sorelle, unite da un legame fortissimo. La vicenda si svolge su due piani temporali: oggi e gli anni ’70. ‘Diamanti’ si preannuncia come un’opera che celebra la forza dell’universo femminile. Il cast è composto da 18 attrici italiane, tra cui Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Jasmine Trinca. A loro si affianca Stefano Accorsi. Per prenotare il biglietto: mail a info@cinemaalcorso.com, oppure chiamare il 3483976464.

Stella Bonfrisco