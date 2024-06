Paese che vai, festa che trovi. Torna il Castel Food Festival

Entra nel vivo la stagione delle feste anche nella Bassa. A Guastalla da stamattina a domani sera torna lo Sport Party di 36 ore non stop, ai campi Aics di via Spagna, a Pieve: gare sportive, stand gastronomico, dj set musicale e sorprese, il tutto a scopo benefico. Stasera, inoltre, a Castelnovo Sotto torna il Castel Food Festival, tra gastronomia, negozi aperti, concerti, spettacoli di danza e il live dei "Passione a 90".

A Sorbolo Levante di Brescello prosegue la festa della frazione con grigliate e musica. A Gualtieri, in piazza Bentivoglio, la Festa del Pozzo: stasera la musica di Claudia Band, domani balli latino americani, lunedì la musica di Chris and Mony Band. A Campagnola la fiera di giugno con luna park al parco della Resistenza, domani il mercato in piazza Roma, una mostra fotografica, in serata una commedia della compagnia "La Palanca Sbusa". A Correggio la Festa di Casa Spartaco, oggi e domani, con musica dal vivo, cucina, libri, mostre, dj set al parco Caduti sul lavoro al quartiere Espansione Sud. Oggi dalle 17,30 al parco Bigi di Fabbrico gli eventi di "Sleep Concert".