"Pagliani, nessuno vuole trasferire il polo fieristico"

"La scelta di mantenere le fiere nel cuore di Scandiano è stata il frutto di un’attenta riflessione, orientata a preservare il legame tra gli eventi fieristici e il tessuto cittadino senza mai compromettere il centro storico, ma anzi valorizzandolo". E’ la risposta, indirizzata al consigliere d’opposizione Giuseppe Pagliani, dei gruppi consiliari di maggioranza di Scandiano sulla questione delle fiere.

"Pagliani – dicono dalla maggioranza – richiama un presunto progetto di trasferimento delle fiere definendolo un errore strategico evitato grazie all’opposizione da lui sostenuta".

"Tuttavia desideriamo ricordare che la decisione di non procedere con il trasferimento risale alla deliberazione della giunta n. 258 del 27 dicembre 2017. Tale atto, approvato all’unanimità, stabilisce con chiarezza che l’idea di un nuovo polo fieristico in via Mazzini è stata definitivamente accantonata tenendo conto del mutato contesto economico ed esigenze del territorio. La stessa deliberazione ha confermato l’intenzione di valorizzare e riorganizzare l’attuale sede fieristica in centro storico così come richiesto dall’attuale scenario socio-economico e urbanistico".

Per la maggioranza le "ricostruzioni fornite da Pagliani appaiono non solo fuorvianti, ma anche smentite dagli atti ufficiali già adottati".

"Riteniamo opportuno ribadire che il nostro impegno resta quello di lavorare per il bene comune attraverso un dialogo costruttivo e nel rispetto delle scelte democratiche già intraprese".

m. b.