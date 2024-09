Palio dell’Angelica, cambia il programma: momento dedicato alla memoria di Adele

Rivive il fascino del Medioevo con la 18esima edizione del Palio dell’Angelica. Ma quest’anno a conclusione della giornata di oggi sarà cancellato il programma tradizionale con l’elezione dell’Angelica per fare spazio nella suggestiva cornice dei giardini della Rocca a un ricordo e momento dedicato ad Adele Baldasarre (foto) scomparsa a giugno all’età di 16 anni. Adele frequentava il terzo anno del liceo musicale Carlo Sigonio di Modena ed era una promessa nel panorama musicale italiano. Solo pochi giorni fa a Scandiano si è svolto un concerto in sua memoria, radunando artisti molto noti, tra gli altri Riccardo Zanellato. Il ricavato è stato devoluto alla realizzazione di una sala di registrazione nel liceo musicale Sigonio in memoria di Adele. Il concerto è stato aperto da un pezzo commovente al pianoforte di Federico Primiceri, fidanzato di Adele.

gi. fi.