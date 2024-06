Palla a spicchi e risate. Ritorna il ’Bol don Lai’

Tutto pronto per l’inizio di una delle kermesse estive più amate del nostro territorio per quel che riguarda il basket in versione ‘playground’. Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, nella bella cornice del parco ‘Lavezza’ di Albinea, torna infatti il ‘Bol don Lai’ torneo di basket 3vs3 arrivato alla quinta edizione. Come sempre il torneo - che segna ormai l’inizio dell’estate ‘baskettara’ - avrà una grande partecipazione, con oltre 200 atleti che si contenderanno la vittoria finale con alcune importanti ‘new entry’ che amplieranno la proposta e quindi il coinvolgimento. Oltre alle categorie ‘senior’, ‘giovanile’ e ‘femminile’, la novità di questa edizione sarà la categoria ‘Caplét&Lambrôsc’ dedicata a tutti i giocatori ‘minors’ (traducibile con ‘dilettanti’) reggiani con una canotta ad hoc che richiama le tradizioni culinarie tipiche della nostra cucina reggiana.

Questa manifestazione, nata da un’idea di Alessandro Assad e Matteo Meli, con la collaborazione della Polisportiva Heron e del Comune di Albinea, si sta affermando come uno dei tornei di riferimento dell’intera provincia. "Siamo davvero felici di veder crescere, anno dopo anno, questo torneo, nato quasi per scherzo davanti ad una pizza e che adesso è arrivato alla quinta edizione", affermano i due organizzatori che riceveno attestati di stima sempre crescenti.

f.p.