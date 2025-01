Pallonata alla testa, momenti di paura per un giovane calciatore

Si è temuto il peggio, l’altra sera a Fabbrico, dopo che un giovane ha rimediato un forte colpo alla testa, con una pallonata che lo ha colpito mentre era impegnato in una partita, nella zona sportiva del paese. Verso le 22 è stato richiesto l’intervento dei mezzi del soccorso sanitario, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto, nella zona di via D’Antona, l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica della Bassa. Il giovane, abitante in paese, dopo la violenta pallonata al volto era apparso sotto choc, con tendenza a perdere i sensi e, in particolare, qualche problema generale alla vista. Per questo non si è sottovalutata la situazione, visto che non si poteva escludere la possibilità di un trauma cranico in fase di evoluzione. Il personale sanitario è rimasto a lungo sul posto, nell’area sportiva, per effettuare i primi importanti accertamenti previsti per valutare la situazione.

Poi, con l’ambulanza della Croce rossa locale, è stato disposto il trasferimento del giovane – sempre con l’accompagnamento del medico e dell’infermiere – verso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Guastalla. Già dopo la prima fase del soccorso, il ragazzo è sembrato dare segni di ripresa. E’ stato trasferito in ospedale in condizioni giudicate di media gravità. Gli accertamenti clinici successivi sembrano aver escluso traumi di rilievo oppure a organi vitali.