"Parco Poletti rinasce: lavori a pieno ritmo"

Parco Poletti, procedono spediti i lavori: è a buon punto l’intervento da 120mila euro cofinanziato dalla Regione tramite un accordo di programma siglato dall’Unione Val d’Enza nell’ambito di “Parchi Sicuri 2023”. Il piano rientra nella tipologia di interventi fortemente voluti dalla Regione per dare la possibilità alle amministrazioni comunali di riqualificare aree verdi ritenute strategiche per la vita della comunità e sulle quali è necessario dare un impulso dal punto di vista sociale. I lavori di rigenerazione del parco, messi nero su bianco dopo un lungo periodo di confronto fra amministrazione pubblica, volontari e cittadini, proseguono a pieno ritmo e iniziano a delinearsi i principali siti dell’area verde che cambieranno volto a breve.

"Un approfondito lavoro preliminare, svolto da assessorato all’ambiente con ufficio tecnico e associazioni – spiega il Comune – ha messo in luce le priorità e permette ora alle aziende che si sono aggiudicate i lavori di dare operatività alle idee nate da questo lungo e approfondito momento di confronto. Si è così provveduto ad abbattere la struttura che ospitava gli spogliatoi e che sarà sostituita da una nuova e innovativa posata su un nuovo basamento mentre, in contemporanea, si sono realizzati i lavori della nuova superficie del campo da basket".

Oltre a queste opere già realizzate ce ne sono "altre accessorie, ma non di minore importanza come la sistemazione delle reti dei campi da basket e da calcetto, insieme ad altre finiture che saranno fatte in corso d’opera, sono in programma nelle prossime settimane". Grande la soddisfazione dell’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri e degli uffici comunali.

"Questo importante investimento vuole non solo rendere più confortevole e sicura l’area ma anche rivitalizzare questa zona residenziale di Sant’Ilario dotata di un circolo Arci, spazi commerciali e dell’asilo nido comunale Girotondo". I lavori ammontano a circa 120mila euro finanziati dalla Regione per 70mila euro e dal Comune per 50mila.

L’assessorato all’ambiente in queste ultime settimane ha poi avviato e concluso il controllo dei pini su suolo pubblico ed effettuato su di essi un intervento con una ditta specializzata per combattere la presenza della processionaria.