Stasera alle 21 al Piccolo teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, va in scena ’Parola di donna. Il tempo di Alice’, spettacolo con Valeria Calzolari e adattamento testo di Monia Fornili, a cura dell’associazione Avanti le Quinte. Ingresso libero con prenotazione consigliata (prenotazioni@avantilequinte.org), indicando nome, cognome e numero di telefono. Tutti conosciamo Alice, perché di lei si parla spesso, ne ha parlato la famosa casa produttrice della Walt Disney, c’è l’ha fatta conoscere Lews Carol. Ma chi è davvero Alice? È la donna coraggiosa che è in ognuno di noi. È la donna piena di qualità, ma che si sente sempre inadeguata. Ma anche la donna poliedrica dalle mille risorse, che fa scoprire l’importanza di un tempo vissuto al contrario, che porta gioia e dolore, riflessione e leggerezza...