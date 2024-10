Passaggio a livello di via Antica, Fd’I all’attacco: "Dove sono le opere compensative?"

A due anni dal blitz del Comune di Reggio, che chiuse il passaggio a livello di via Antica senza nemmeno informare l’amministrazione comunale di Cavriago, i cittadini chiedono di avere notizie sui promessi interventi di compensazione ad un intervento che ha di fatto spaccato metà la frazione di Codemondo. Interviene anche, attraverso una mozione, il gruppo di Fratelli d’Italia in Sala del Tricolore, sollecitando invece la riapertura della strada.

"Dove sono finite le promesse di opere compensative? – chiede Manuela Panciroli, residente nella via –. Fu un intervento fatto dall’oggi al domani senza nessun preavviso o comunicazione. Furono innumerevoli le proteste di noi cittadini di Codemondo, come furono molte le riunioni indette dalle varie correnti politiche e tante le proposte per risolvere il danno enorme che la chiusura ha causato alle aziende della zona ed alla circolazione. Ma dopo tanto clamore a oggi, a distanza di 2 anni esatti è calato il silenzio. Nessuno ne parla più".

La mozione, firmata da tutto il gruppo di Fd’I, chiede al sindaco Marco Massari e agli assessori competenti di valutare la possibilità di riaprire la via, e di predisporre uno studio tecnico per "analizzare l’impatto della riapertura su viabilità, sicurezza stradale e ambiente, considerando l’introduzione di eventuali misure di moderazione del traffico e sicurezza per pedoni e ciclisti".

Si chiede di riprendere il dialogo con i cittadini in un percorso di partecipazione "per garantire che la riapertura risponda alle esigenze della comunità", e di informare il Consiglio Comunale "sugli esiti degli studi e delle consultazioni, proponendo un cronoprogramma dettagliato".

f.c.