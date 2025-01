’Pescatore Reggiano’. La presentazione del calendario alla libreria Coop All’Arco

· È un calendario amato dai reggiani e non solo, che raccoglie non solo date ma anche molte indicazioni di interesse culturali, fino a notizie e orari su luna, eclissi, costellazioni e altro ancora. Si tratta del ’Pescatore Reggiano’, arrivato alla sua edizione numero 179, presentato oggi alle 18 alla Libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano, in centro città. La presentazione del calendario astronomico, agricolo e meterologico è curata da Giuliano Bagnoli, Giacomo Borgatti, Gian Andrea Ferrari, Gabriele Fabbrici, Paolo Luosi, Anna Maria Vinsani, Mattia Spaggiari, con introduzione di Matteo Bottazzi e coordinamento di Giuseppe Adriano Rossi.

· Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 la rassegna ’Cinema ritrovato’ propone il film ’Vivere’, un classico del regista Akira Kurosawa, girato nel 1952 in Giappone. Una metafora che parte da un caso individuale e suggerisce il malessere del Giappone del dopoguerra... Proposto in versione originale con sottotitoli in italiano. Watanabe è un impiegato pubblico. È un uomo solo, vedovo ormai da un lustro. Quando scopre di avere un tumore allo stomaco, la sua vita sembra giunta al capolinea. decide così di ritirare dalla banca i suoi risparmi e vivere al meglio il tempo che gli resta. Un suo ex collega gli consiglia di dare le dimissioni e impegnarsi in qualcosa che abbia valore.

· Oggi alle 16,15 alla biblioteca Santa Croceð 0522-585600.

