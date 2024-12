"Più attenzione al decoro urbano"

"Per la frazione di Cadè è importante sapere a che punto sono i lavori con la ciclabile e per la riqualificazione di via Emilia, il 10 abbiamo in programma un’assemblea", dice Alberto Sassi, presidente dell’associazione Mattone su Mattone.

"Il pediatra manca in tutte e tre le frazioni e per Cadè bisognerebbe riqualificare la piazzetta", aggiunge. Poi c’è il parco Naturone "con solo tre luci su dodici, sempre molto sporco".

Per Sassi ci vorrebbero "maggiori controlli di sicurezza, ma anche più decoro urbano, con sensibilizzazione e una migliore diffusione di informazioni".