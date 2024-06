"Più steward alle fermate dei bus nelle ore di punta"

Più steward alle fermate degli autobus normalmente affollate nelle ore di punta: è la richiesta che della Prefettura a Seta, "così da disincentivare comportamenti aggressivi o violenti dei ragazzi", nella speranza che la divisa faccia il più possibile da deterrente. "In quelle zone, in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico, saranno comunque intensificati i servizi di vigilanza e controllo delle forze di polizia" aggiunge la Prefettura in una nota diramata ieri, giorno in cui il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza si è riunito in presenza dei vertici Seta, del neo sindaco Marco Massari, della Provincia e delle forze dell’ordine.

Oltre all’organizzazione del concerto di Radio Bruno in programma per il 25 giugno, all’ordine del giorno c’era anche il tema delle aggressioni e della sicurezza sugli autobus che nelle ultime settimane, su pressione dei sindacati, ha portato alla convocazione di una riunione tra sigle di categoria, Prefettura e Seta, in cui erano stati toccati i nodi principali della questione.

Tra questi rientra anche la necessità di un monitoraggio più attento della centrale operativa e una comunicazione più immediata con le forze dell’ordine: "Verrà istituito un apposito ’gruppo di contatto’ tra il personale dell’azienda e quello delle forze di polizia – spiega la Prefettura – che monitorerà l’andamento del fenomeno e, grazie a una mirata formazione, renderà più efficace l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza a bordo dei mezzi". In sostanza, quando l’autista contatterà la centrale operativa sarà allertata al contempo anche la polizia, che potrà avere accesso immediato alla videosorveglianza del mezzo (ove possibile, non tutti i bus sono dotati di questo servizio) per poi intervenire. Quanto al concerto di Radio Bruno, piazza della Vittoria "sarà delimitata con accessi contingentati – viene spiegato – e il sindaco adotterà le ordinanze per vietare la somministrazione in vetro e in lattina e per consentire esclusivamente bevande di gradazione alcolica non superiore ai 5 gradi".