Podismo Domenica c’è la Tre Croci . A Ventasso vince la ‘solita’ Morlini. Maratona Reggio, già 1.200 iscritti

La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano e la Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite, in agenda l’8 dicembre con partenza da piazza della Vittoria, hanno raggiunto la soglia delle 1.200 iscrizioni. Proprio in questi giorni, infatti, c’è grande attenzione da parte dei podisti di tutta Italia che non hanno ancora disputato una buona maratona nel 2024, con quella reggiana che diventa una delle ultime occasioni. Dopo il cambio quota del primo novembre, le quote di iscrizione sono oggi 50 euro per la maratona e 35 euro per la mezza e rimarranno tali fino al 22 novembre compreso. Nel panorama più a breve s’impone la gara di domenica, quando a Scandiano si disputerà la 52ª Camminata di Santa Caterina non competitiva su distanze di km 4 e 9,7, affiancata alla 35ª Supermaratonina del Monte delle Tre Croci (Trofeo Umberto Guidetti) su km 24 e alla prima edizione del "Giro dei Colli Run", competitiva di km 9,7. Partenza alle 9,15 dallo stadio Torelli. Sui percorsi più brevi c’è anche la prova destinata alle scuole, mentre i piccolissimi saranno impegnati nella prima edizione della Santa Caterina Young, in pista per le categorie primi passi, pulcini ed esordienti, dalle 8,45.

Ventasso. Tre runner dell’Atletica Reggio entrano nella top five femminile del CWC Collagna, gara di corsa in montagna su asfalto di 15 km (d+ 500m): prima Isabella Morlini (foto), terza Giulia Botti, quinta Chiara Vitale, con secondo posto di Alessia Rondoni della Corradini Rubiera. Tra i maschi, doppietta della società Amorotto con Riccardo Gabrini primo su Alain Filoni e Luca Di Mario.

c.l.