Poesia e musica: con Monica Morini sulle orme del mito

"Demetra e Persefone" è un "cammino sonoro in natura sulle orme del mito" che attraverserà il parco del Castello di Bianello domenica 8 settembre dalle 17,30 nell’ambito del Festival PoetaTerra. Si tratta di uno spettacolo itinerante per adulti (i ragazzi, dai 9 anni in su, devono essere accompagnati) creato da Monica Morini (foto) del Teatro dell’Orsa, che in modo suggestivo mescola poesia e musica, suoni della natura e parola umana. Il ritrovo è presso la chiesa di San Antonino; prima dello spettacolo sarà possibile partecipare anche a una visita guidata al castello. La partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria al 351 548 2101 (WhatsApp).