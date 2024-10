Ponte Succiso, tecnici operativi in primavera

Il ponte di Succiso, pomo della discordia fra l’amministrazione comunale di Ventasso e la comunità locale che tramite il capogruppo di minoranza Emiliano Pedrini, che lavora ed abita a Succiso, ha manifestato legittime preoccupazioni per lavori previsti e non eseguiti. Il sindaco Enrico Ferretti aveva confermato a giugno l’avvio dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del manufatto che bipassa Rio Piagna sulla strada comunale che dalla provinciale del Passo Lagastrello porta alla frazione Succiso.

Nulla è stato fatto in concreto, tranne l’alleggerimento del carico mediante l’istituzione del senso unico alternato. Con l’arrivo di piogge autunnali mai viste prima alle quali seguirà il carico della neve, gli abitanti di Succiso si preoccupano perchè quella è l’unica strada di collegamento: in caso di crollo del ponte restano isolati a oltre mille metri di quota. Nella replica il sindaco Ferretti ha fornito le spiegazioni circa le motivazioni tecniche che hanno impedito di dare subito corso ai lavori di consolidamento del ponte su Rio Piagna.

"I tecnici, un geologo e un ingegnere, hanno effettuato il primo sopralluogo al ponte ai primi di agosto – afferma Ferretti in una nota – raggiungendo faticosamente l’alveo del torrente a causa della fitta vegetazione. Il geologo è riuscito ad effettuare le prove sismiche del terreno, in quota fatte a livello della sede stradale, e l’indagine sismica di terzo livello. Sono di fatti indagini propedeutiche alla stesura della relazione geologico-sismica prevista dalle norma tecniche per le costruzioni".

"È stato stilato l’elenco delle indagini da effettuare sugli elementi strutturali del ponte in accordo con un laboratorio di prove certificate – prosegue il sindaco –. Non appena le condizioni del tempo lo permetteranno, verranno effettuati gli sfalci e i tagli degli arbusti per permettere l’accesso da parte dei tecnici a tutte le parti del ponte per l’effettuazione dei rilievi e delle indagini relative all’impostazione del progetto di sistemazione del ponte". Tutto questo richiederà tempo, se ne parlerà a primavera, l’importante per Succiso è che il ponte regga.

Settimo Baisi