Potatura dei tigli, 335 esemplari sotto la lente da lunedì

Tutto pronto per l’intervento di manutenzione straordinaria con potatura di tigli sui principali viali di Campagnola. A partire da lunedì prossimo è previsto l’avvio delle operazioni, coinvolgendo 335 esemplari di tigli collocati in viale Risorgimento, viale Marconi, viale Baccarini, via Grande, fino all’incrocio con la strada Carpi-Guastalla. Si tratta di lavori finanziati lo scorso anno per una cifra di oltre ottantamila euro e che vengono obbligatoriamente realizzati in questo periodo, dal momento che la vegetazione è ancora nella fase invernale.

I lavori comporteranno la chiusura temporanea di alcune strade che, in particolare, nei primi 30 giorni riguarderanno viale Risorgimento e viale Marconi, dalle 8,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, con avvio delle potature dalla rotatoria tra viale Risorgimento, la Provinciale per Fabbrico e via Padre Alai, per proseguire in direzione sud verso viale Marconi. Le chiusure al traffico riguardano prioritariamente solo le aree oggetto di intervento, permettendo la normale circolazione stradale in tutte le altre porzioni stradali non interessate in quel momento dai lavori.

a. le.