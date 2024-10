Potenziata l’illuminazione. Installati i lampioni a luci led

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di potenziamento della pubblica illuminazione nel tratto di via Rottazzo fra l’incrocio con via Iotti (a ridosso dell’argine maestro del fiume Po) e l’incrocio con via Maso, comprendendo pure la piazzola che ospita la stazione ecologica con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L’intervento di fornitura e posa dei pali con corpi illuminanti a Led è stato effettuato soprattutto per rendere più sicura soprattutto la mobilità ciclopedonale, in un tratto di strada che risulta essere piuttosto stretto ma piuttosto trafficato. I lavori sono stati eseguiti da tecnici e operatori della società intercomunale Sabar. Da tempo dai cittadini veniva chiesto questo tipo di intervento, lungo un tratto di carreggiata che è spesso frequentata da tanti lavoratori diretti alla vicina area industriale oppure in rientro dalla stessa a fine turno. Il nuovo tipo di illuminazione dovrebbe dunque incrementare la sicurezza in quella zona, frequentata anche da molti pedoni e ciclisti che si spostano tra i centri abitati della e la vicina golena del Po.