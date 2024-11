Premiata la storia di Maiello

"Faceless", il docufilm diretto da Luca Guardabascio che racconta la storia di Fabrizio Maiello, si è aggiudicato il premio Bruno Beneck Critic Award al festival SportMovies & Tv – World Championship Final, che si è svolto all’auditorium Testori di Milano. Il docufilm era in concorso e si è guadagnato il premio più prestigioso in palio, tra le 105 opere in gara. "Sono felice perché il docufilm, nonostante non tecnicamente perfetto, ha toccato il cuore della giuria – ha detto Fabrizio Maiello. – A colpire è stata la mia storia di rinascita attraverso lo sport, un doloroso percorso che dalla delinquenza al carcere, fino all’ex opg di Reggio, mi ha riportato alla vita".