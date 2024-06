Premio Borciani, la fisarmonica al Caffè Arti e Mestieri

Prosegue il programma del concorso internazionale per Quartetto d’archi Premio Paolo Borciani. Stasera alle 19 nel cortile di Caffè Arti e Mestieri, a Reggio, il concerto Ppb Off #1, in collaborazione con Conservatorio Peri-Merulo di Reggio e Castelnovo Monti. In scena fisarmonica e quartetto d’archi con Mirko Ferrarini alla fisarmonica (foto), Luca Maccagnani primo violino, Pietro Ceccarelli secondo violino, Valerio Stano alla viola, Elena Cavecchi al violoncello, con musiche di Astor Piazzolla.

Al via all’Sd Factory di via Brigata Reggio, in città, gli eventi di Art Week, con workshop gratuiti, esibizioni, performance varie fino al 14 giugno. Si tratta soprattutto di eventi incentrati su arte e creatività, nati dal progetto "Parole In Movimento" e dedicati a parole, libri e alla lettura "come strumenti di integrazione, coesione sociale, arricchimento personale". Stasera dalle 20 introduzione al mondo podcast: presentazione e confronto con i partecipanti, analisi delle tipologie di podcast ed ascolto, suddivisione dei partecipanti in gruppi al fine di scrivere e realizzare un teaser audio di un podcast. E dalle 17 un laboratorio per creare video mapping tra narrazioni ed effetti speciali, oltre a un incontro sulla fotografia come linguaggio.

La rassegna "Estate popolare" prosegue oggi dalle 17,30 al parco del Tasso di via Adua, in città, con un laboratorio di costruzione e pratica di oggetti da giocoleria ed equilibrismo nei quartieri, in collaborazione con la Compagnia del Buco e col supporto della biblioteca Santa Croce.

Oggi alle 16,15 alla biblioteca comunale Santa Croce, in via Adua a Reggio, nuovo appuntamento con "Letture piccine" per bambini 0-36 mesi, a cura dei volontari di NatiperLeggere. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-585600.

