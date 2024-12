Presentazione del libro 'Un sax nato per correre' alla biblioteca Sognalibro di Casalgrande

La biblioteca Sognalibro di Casalgrande domani pomeriggio, alle 18.30, ospiterà la presentazione del libro ‘Un sax nato per correre’, scritto dal musicista casalgrandese Max Marmiroli. Nella sua opera, edita da Arcana, Marmiroli si cimenta nel racconto di una vita nella quale la musica ha sempre avuto un ruolo primario. Innanzitutto come musicista, ma anche come ricercatore e divulgatore di opere discografiche. Tanti sono stati nel passato i suoi incontri ravvicinati con musicisti e produttori italiani e stranieri.

Marmiroli racconterà dunque molti aneddoti accompagnato dalle note di Graziano Romani e Franco Borghi oltre che da letture recitate da Franco Stigliani. Domani si celebra anche il diciottesimo compleanno del polo culturale di Casalgrande (formato da biblioteca, teatro e sala espositiva) nato l’otto dicembre del 2006.