Presentazione di ’Isole Piccole’ della nuova collana di Mappe

Oggi alle 18, alle Librerie.coop all’Arco, si terrà la presentazione di ‘Mappe-Isole piccole. Storie estreme di realtà eroiche circondate dal mare (o non solo)’, edito da Touring. A illustrare questo nuovo volume sarà uno dei suoi giornalisti, Tino Mantarro. Mappe è la nuova collana del Touring Club Italiano. Libro con la scansione di una rivista e rivista con l’eleganza di un libro, ogni numero di Mappe fornisce le coordinate su un tema che ha a che fare con la geografia e con l’immaginario. Reportage, racconti d’autore, portfolio fotografici e graphic novel, illustrazioni e interviste, saggi, infografiche e, ovviamente, Mappe. Il secondo numero è dedicato alle Isole piccole, un arcipelago di storie, spesso remote, di certo ristrette, paradisiache fino a essere primordiali nell’immaginario comune. Le isole piccole sono considerate la dimensione perfetta della felicità, la palestra ideale per arrivare alla comprensione dell’umanità e della sua relazione con l’ambiente. Eppure sono anche carceri, paradisi fiscali e recinti per fuggiaschi, fantasie della mente e terre fragili, a rischio di scomparsa a causa della crisi climatica.

Lara Maria Ferrari