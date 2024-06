Preti da commedia. I bozzetti cinematografici con gli attori in tonaca

Cos’hanno in comune Fernandel, Marcello Mastroianni, Carlo Verdone e Terence Hill? Hanno tutti vestito i panni del prete sul grande schermo e in tv.

E questi personaggi sono raccontati in una mostra unica nel suo genere che apre oggi alle 16 alla sala espositiva di via Cavallotti 24, in centro a Brescello. Si tratta di "Don Camillo, Peppone e…", che presenta una raccolta eccezionale di bozzetti cinematografici originali accompagnati dalle locandine di una ventina di film, patrimonio del Museo Cinema a Pennello di Montecosaro (Macerata). Si tratta di una collezione unica al mondo curata da Paolo Marinozzi e dedicata alla grafica pubblicitaria cinematografica.

La mostra è promossa da Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone, che ha subito accolto il progetto di presentare al pubblico una raccolta davvero eccezionale di bozzetti. Da don Camillo fino a don Matteo, la mostra racconta grandi attori che hanno vestito i panni del prete sul grande schermo e in serie televisive, attraverso dipinti realizzati a mano dai maggiori cartellonisti italiani.

La mostra è aperta tutti i giorni fino al 28 luglio, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.

Antonio Lecci