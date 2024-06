Primo colpo per il Basket 2000. Arriva dall’Aquila l’ala/centro Caridi

Primo innesto per il Basket 2000 in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Alla corte di coach Alberto Baroni arriva infatti il lungo Andrea Caridi (nella foto) , due metri d’altezza, che nell’ultima stagione ha vestito i colori de L’Aquila nel medesimo campionato collezionando 9,5 punti ad allacciata di scarpe (con un season high di 31 nella sconfitta con Viterbo).

Classe 1998, Caridi prende il posto di Matteo Dias, che saluta la società bianco-blu per accasarsi fuori regione dopo aver contribuito in modo sostanziale ai grandi risultati del team cittadino nell’ultimo biennio.

Nativo di Padova, il nuovo arrivato ha militato nelle giovanili a Verona e Ferrara, dove con quest’ultima è stato anche aggregato in A2; al suo attivo anche numerose esperienze nelle "minors", con tappe in Serie B a Palermo e Bergamo, oltre che in Serie C con Siena e Lumezzane.