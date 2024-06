Prodi (Lega): "Provinciale 51 al buio e asfalto demolito. Segnalazioni ignorate, la situazione rasenta la vergogna"

"La strada provinciale 51 a Rubiera in zona Patio è sempre al buio e con l’asfalto demolito". A sollevare il problema è il consigliere comunale di minoranza Stefano Prodi, capogruppo a Rubiera di ‘Lega Salvini premier’. Prodi chiede urgenti interventi di messa in sicurezza per il tratto rubierese dell’arteria: "Con grande imbarazzo – dice il leghista – apprendo che le segnalazioni inviate all’Urp, in merito alla pubblica illuminazione della sp51 nella zona Patio, trasmesse dallo stesso Urp alla Provincia, sono state poi totalmente ignorate. La situazione non è stata risolta. Ricordo che gli svincoli sono importantissimi assieme alle rampe di immissione: tale situazione rasenta la vergogna. La pavimentazione stradale è fortemente ammalorata per incuria manutentiva". Prodi chiede pertanto alla Provincia "quali tempistiche e soluzioni tecniche intende adottare dal momento che la sera è al buio dal ponte Tresinaro alla zona artigianale. È necessario rifare la linea elettrica. È una strada pericolosa, considerato la mancanza d’illuminazione e la carreggiata dissestata. È dunque importante sistemarla al più presto in quanto è una zona molto trafficata. Sollecitiamo l’operazione di ripristino del tratto danneggiato". L’esponente dell’opposizione segnala inoltre "molte lamentele da parte dei cittadini per le condizioni della sp51".

m. b.