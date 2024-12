Profiltubi, cento operai in sciopero: "Esigiamo rispetto dall’azienda"

Oltre cento lavoratori in sciopero, ieri mattina alla Profiltubi di Reggiolo, con i sindacati Fiom e Uglm a chiedere ai vertici aziendali di "ripristinare la correttezza nelle relazioni". I sindacati lamentano da parte della proprietà Eusider dei "comportamenti autoritari e per nulla rispettosi, fino al licenziamento di un delegato Fiom della sede Omv di Monza". I sindacati denunciano poi "l’uso sistematico di distacchi e trasferimenti in altri stabilimenti che indurrebbero i lavoratori stessi alle dimissioni".

Nei giorni scorsi – come già annunciato dal Carlino – e si era svolto uno sciopero di gruppo, che ha unito i lavoratori di Reggiolo con quelli della sede del gruppo in Brianza, registrando una forte adesione, per chiedere alla direzione aziendale di fermare un comportamento ritenuto "anti-sindacale, autoritario e intimidatorio" verso i dipendenti. Il gruppo Eusider è proprietario di una dozzina di imprese nel settore della produzione di tubi di acciaio e nella siderurgia e metallurgia. Da qualche anno è proprietario anche della Profiltubi di Reggiolo che impiega 115 operatori.