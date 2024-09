Proiezioni su quattro ruote. Il Cinemobile al Campo di Marte. Domani tappa al Parco Santa Maria

Cinemobile ritorna in città questo fine settimana con due proiezioni gratuite e per tutti.

Stasera alle 21 il simpatico furgoncino – progettato da Arci che porta il cinema nei quartieri in una forma decisamente insolita – approda a Campo di Marte con il film d’animazione "Onward, oltre la magia".

Due fratelli elfi adolescenti Ian e Barley Lightfoot hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e intraprendono una straordinaria missione a bordo di Ginevra, l’epico furgone di Barley.

Il piccolo furgone Cinemobile poi, come una sala itinerante, domani alle 21, si dirigerà al Parco Santa Maria in vicolo Venezia dove, con un agile movimento meccanico, si trasformerà in un microcinema per offrire in visione del film "Miracolo a Le Havre".

Il regista Aki Kaurismäki racconta una storia toccante e sincera: un umile lustrascarpe aiuta un giovane clandestino a ritrovare la madre. Il lustrascarpe Marcel Marx vive a Le Havre tra la casa che divide con la moglie Arletty e la cagnolina Laika, il bar del quartiere e la stazione dei treni, dove esercita di preferenza il proprio lavoro. In apertura di serata il film di Kaurismäki sarà preceduto dal cortometraggio "Via Roma ama nasconderti" con la regia di Filippo Feel Cavalca. In via Roma - questo il racconto del cortometraggio - Fotografia Europea è un rito che rinnova il senso di comunità. Fotografi, artisti, abitanti, esercenti e volontari mettono insieme le energie per organizzare i giorni più imprevedibili dell’anno. s.bon.