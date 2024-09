Promossi in Serie B gli arbitri Baldi e Zinouni

Sono aperti i casting per i nuovi arbitri di pallavolo della sezione reggiana. Il comitato territoriale degli arbitri Fipav, infatti, organizza il corso per diventare direttore di gara; la serata di presentazione è in programma per lunedì 23 settembre alle 20.30 nella sede del comitato reggiano in via Adua 97 mentre le date dei corsi sono: 29 settembre, 5/6 ottobre e 12/13 ottobre per poi concludere con gli esami. Per partecipare occorre avere almeno 16 anni e l’attività di arbitro, per i più giovani, dà diritto al riconoscimento dei crediti formativi scolastici.

Nel frattempo, sono arrivate ottime notizie per i fischietti reggiani: Alessandro Baldi Forti e Abir Zinouni sono stati promossi al ruolo Nazionale B, quindi potranno ora dirigere i match in tutto il territorio italiano fino alla serie B sia maschile che femminile e in futuro entrare nelle selezioni che aprono le porte della massima serie. Infine, sempre il comitato reggiano ha premiato per la stagione 2023-24 i fischietti nostrani nelle varie categorie e per la scorsa annata, una menzione particolare va all’arbitro Ilir Selmani, insignito del "Fischietto d’oro".

Cesare Corbelli