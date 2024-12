Proprietari di casa svegliati dai ladri

Ancora furti in abitazioni nella Bassa. Non solo nella solita zona di Correggio e Rio Saliceto, ma anche a Rolo, dove i malviventi l’altra sera verso le 21 hanno forzato una porta con un attrezzo, forse un piede di porco, riuscendo ad entrare in una abitazione in via Nuova. Pensavano che non ci fosse nessuno, ma in casa si trovavano i proprietari che stavano andando a dormire. Uno di loro ha urlato forte non appena ha notato aprirsi la porta. Quelle urla sono riuscite a mettere in fuga il ladro che stava entrando e, probabilmente, anche i complici rimasti all’esterno della casa.