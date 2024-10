Provano a rubare superalcolici. Denunciati due georgiani

Al 113 è giunta la segnalazione di un furto in atto, l’altro pomeriggio verso le 15.30, da un esercizio commerciale di viale Martiri di Piazza Tien An Men, a Reggio. Sul posto, in pochi minuti, è giunta una Volante della Questura, con gli agenti che sono riusciti a fermare un uomo di 35 anni, straniero di origine georgiane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire con le testimonianze raccolte sul posto, si è capito che il georgiano avrebbe prelevato dagli scaffali alcune bottiglie di superalcolici, poi nascoste nello zaino, uscendo dal negozio senza pagare la merce. E all’inizio del turno successivo, poco dopo le 19, un equipaggio del 113 è dovuto intervenire al centro commerciale di via Morandi, sempre in città, per un altro presunto furto che vedeva protagonista un uomo, apparentemente in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti, stavolta, hanno fermato un uomo di 45 anni, pure lui di origine georgiane, noto per alcuni reati contro il patrimonio di cui si sarebbe reso protagonista nel recente passato. Il 45enne, visibilmente ubriaco, si era aggirato tra gli scaffali per poi arraffare alcune bottiglie di bevande alcoliche, anche stavolta passando dalle casse senza pagare. Per entrambi gli stranieri fermati dalla polizia si è reso necessario l’accompagnamento negli uffici della Questura di via Dante per le formalità di rito. Sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato. Per il 45enne fermato al centro commerciale di via Morandi è scattata pure la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Tutta la refurtiva è stata recuperata.