Pulisce lampadari al ristorante. Precipita da un’altezza di 2 metri

Stava svolgendo pulizia a luci e lampadari del ristorante quando si è verificata l’accidentale caduta da un’altezza di almeno un paio di metri. Per fortuna un tavolo, situato appena sotto, ha attutito in parte la caduta, evitando guai peggiori a una donna 40enne, abitante in zona, subito soccorsa dai presenti. È successo verso le 8.30 di ieri al locale pubblico vicino alla stazione ferroviaria di Guastalla. Arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’autoinfermieristica per le prime cure. Dopo i primi accertamenti, escludendo traumi a organi vitali, l’infortunata è stata caricata in ambulanza per essere trasportata al vicino pronto soccorso ospedaliero, in condizioni giudicate di media gravità. In ospedale sono proseguiti accertamenti sanitari e medicazioni.