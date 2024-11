Quanti derby, fari puntati su Correggese-Borgo San Donnino

Poker di derby fra Eccellenza e Promozione, oltre a match d’alta classifica nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30). Fari puntati sul "Borelli" per la super sfida Correggese-Borgo San Donnino, rispettivamente terza e seconda forza della Serie A dei Dilettanti. I biancorossi arrivano da un filotto di 4 hurrà durante la gestione di mister Ivano Rossi, interrotto dal pari con ko ai rigori di Coppa Italia contro la regina Nibbiano di scena a Castelvetro con le Terre di Castelli, quarta forza del lotto. Incrocio inedito per la matricola Vianese che dovrà guardarsi da un Rolo in palla; ex di turno il trainer Sarnelli ex fantasista rolese, al pari del rossoblù Malivojevic. Pesanti punti salvezza in palio nell’altro match tutto reggiano fra Fabbrico e Sporting Scandiano coi locali che hanno da poco svincolato il forte centrocampista Faye. Non può distrarsi il Brescello Piccardo che attende la cenerentola Virtus Castelfranco sempre più reggiana dopo che in settimana ha cambiato trainer affidandosi a mister Gian Paolo Benetti, all’esordio in questa categoria da trainer. Senza il difensore Pacella squalificato, scontro salvezza per l’Arcetana che attende il Colorno.

In Promozione tiene banco il classico Sammartinese-Riese spostato sul sintetico di Campogalliano, perché l’impianto dei neroverdi è sede di seggio elettorale. Pesante l’assenza del bomber locale Zogu infortunatosi gravemente domenica contro il Castellarano, mentre sulla sponda rossonera sono out per squalifica il capitano e mediano Borghi, oltre al puntero Fantastico; colonia di ex ravvivata dal guardiano Neviani e dal mediano Owusu sulla sponda riese. Molti meno precedenti fra Boretto e Bagnolese con le due formazioni che si ritrovano dopo oltre un ventennio. Impegno delicato per la matricola Masone che, orfano dell’aitante Acquah e dell’ex granatino Lecce, deve fare punti contro la Castellana Fontana. In Prima categoria si conosceranno a memoria FalkGalileo e la capolista Virtus Correggio, di fronte anche in Coppa Emilia. Derby all’insegna degli ex di turno anche fra Daino Santa Croce e Boca Barco con gli ospiti decisi a omaggiare Enzo Guerri che ha tagliato il traguardo dei 40 anni di presidenza. Non può distrarsi la Rubierese contro una Campeginese nel suo miglior momento grazie a due hurrà in stecca. In Seconda categoria match-clou al Parco dello Sport fra il Celtic Cavriago che ospitano la capolista United Albinea avanti di due lunghezze. Scontro al vertice anche al "Meloni" dove il Novellara ospita l’appaiato San Prospero Correggio.

LE GARE

Eccellenza: Arcetana (12)-Colorno (9); Brescello Piccardo (17)-Virtus Castelfranco (0); Correggese (21)-Borgo San Donnino (22); Fabbrico (8)-Sporting Scandiano (7); Vianese (18)-Rolo (14).

Promozione. Girone A: Boretto (15)-Bagnolese (8); Luzzara (17)-Bobbiese (18); Masone (10)-Castellana Fontana (19); Montecchio (19)-Sannazzarese (8). Girone B: Colombaro (8)-Baiso/Secchia (15); Monteombraro (7)-Campagnola (20); Sammartinese (16)-Riese (20) sul sintetico di Campogalliano.

Prima categoria. Girone B: Barcaccia (5)-Langhiranese (17); Casalese (16)-Atletico Bibbiano Canossa (13); Quattro Castella (13)-Team Traversetolo (20). Girone C: Atletic Progetto Montagna (3)-Madonnina (12); Corlo (9)-Original Celtic Bhoys (3); Daino S.Croce (9)-Boca Barco (12); FalkGalileo (14)-Virtus Correggio (21); Guastalla (19)-Campogalliano (19); Rubierese (16)-Campeginese (9); Solierese (16)-Virtus Libertas (13).

Seconda categoria. Girone D: Fc 70 (6)-Virtus Bagnolo (3); Novellara (17)-S.Prospero Correggio (17); Rapid Viadana (11)-Virtus Mandrio (17); S.Faustino (14)-Santos 1948 (4); Saxum United (13)-Reggiolo (13); Virtus Calerno (13)-Reggio Calcio (3). Girone E: Carpineti (13)-Borzanese (13); Casalgrandese (13)-Real Casina (12); Celtic Cavriago (20)-United Albinea (22); Eagles Ancora (0)-Montecavolo (10); Puianello (2)-Consolata (6); Roteglia (8)-Cerredolese (11).

Terza categoria: Amici di Davide (10)-Biasola (6); Cadelbosco (13)-Invicta Gavasseto (9); Fogliano (9)-Ramiseto/Ligonchio (5); Rivalta (10)-Cavriago (20); Sporting Cavriago (20)-Felina (11); Sporting Tre Croci (11)-Collagna (9); Vetto (12)-Coviolo (5).