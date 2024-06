’Quartiere in festa’: "L’anima oscura di Amleto"

Vari gli eventi ricreativi a Correggio nel fine settimana. Da oggi a domenica si svolge "Quartiere in festa" all’Espansione Sud con stand della gastronomia con menù ristorante o paninoteca. Informazioni e prenotazioni: tel. 335-7056344.

Stasera alle 18 al teatro Asioli spettacolo del Teatro delle Favole, alle 20,45 "L’anima oscura di Amleto" a cura di Ars Ventuno (foto). Da oggi a domenica c’è pure "Tuttinfesta", la sagra parrocchiale a San Martino Piccolo, con gastronomia e animazioni. Al Museo Il Correggio aperta nel fine settimana la mostra "No(made)" di Fabrizio Loschi, che offre l’occasione non solo di raccogliere un lustro di attività di un artista talentuoso e molto apprezzato come Loschi, ma soprattutto di rivivere quello scambio simbiotico di passioni, idee, sentimenti e ricordi tra artista e città. Domani alle 17 il festival Caleidoscopio in via Ghidoni, in serata la festa di anteprima del Trocia Beach al Birrificio Dada. Domenica alle 18,30 il live dei Mojo River ai Vizi del Pellicano a Fosdondo, alle 20,30 a Villa Rovere di via San Martino il live di Anna Castiglia nell’ambito della rassegna "gARTen".