Quattro amici al bar... dopo 88 anni: "Siamo sempre rimasti molto legati"

Sono frequenti i raduni di ex compagni di scuola, magari ricordando l’anniversario della prima elementare, quando si cominciavano le scuole con i grembiuli neri (per i maschetti) e quelli bianchi (per le bambine), in veste di "remigini". Ma il ritrovo avvenuto ieri mattina in centro a Correggio è molto particolare. Perché a rincontrarsi sono stati i remigini dell’anno scolastico 1936-1937. Celso Gelosini (detto Psaia), Adelmo Gherardi (Dedo), Ferruccio Ligabue (Uccio) e Luciano Lusetti (memoria storica della cittadina) sono gli ex studenti della prima elementare di 88 anni fa. Ora hanno 94 anni. E, ricordando quel periodo lontano nel tempo, hanno voluto riunirsi al bar, sotto i portici del centro correggese, per un brindisi in compagnia. Hanno ricordato quei giorni osservando il "Giornale della classe", che ricorda i sessanta alunni della scuola del circolo didattico di Correggio, all’epoca nella circoscrizione di Guastalla. A insegnare la maestra Artemisia Ghizzoni, nata a Correggio nel 1884 e diplomata a Parma. "Da qualche tempo – confida Gelosini – ogni anno cerchiamo di ritrovarci per un brindisi. Per noi significa molto. Erano tempi difficili, quelli della nostra gioventù. Abbiamo vissuto gli anni della guerra, di sofferenze. Ma tra amici e compagni di scuola siamo sempre rimasti molto legati".

Antonio Lecci