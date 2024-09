Quattro giorni tra concerti ed escursioni

Torna "Viaggio a Gualtieri", da oggi fino a domenica. Quattro intensi giorni di eventi, visite guidate, spettacoli, concerti, pranzi, cene ed escursioni in natura dedicati alla promozione turistica, paesaggistica ed enogastronomica di uno dei Borghi più belli d’Italia e della nostra provincia. È la nona edizione di un festival organizzato dal Comune con il locale Teatro Sociale. Quest’anno le giornate di "viaggio" offriranno un palinsesto ricchissimo di eventi e appuntamenti rivolti al racconto di luoghi, paesaggi, storie e identità che Gualtieri custodisce. Si comincia oggi alle 18.30 a palazzo Greppi di Santa Vittoria con "Aperitivo socialista" con Alessandro Incerti, alle 19.30 la cottura del Parmigiano Reggiano con l’antico sistema dei casari, alle 20.30 la Cena cooperativa nella sala del Popolo, alle 21.30 serata danzante con L’Orchestrina di Molto Agevole. Domani visita a Villa Malaspina e tappa a Pieve Saliceto per la cena al bosco Lorenzani, accompagnata dalla musica del duo formato da Francesco Gualerzi e Daniele Donadelli, nel segno della tradizione popolare emiliana.

Sabato tanti eventi già dal mattino, dall’alba (con yoga in riva al fiume), un convegno in teatro sui cambiamenti climatici, visite guidate, degustazioni, escursioni. Nel pomeriggio visite all’impianto idrovoro del Torrione, escursioni in canoa sul cavo Fiuma, giochi antichi, la macchina della Dinamica del Controvento, un racconto di Marco Baliani, visite al teatro Sociale e al centro storico, trekking in golena, il tramonto dall’Isola degli internati, escursione serale sull’acqua e alle 20 cena a lume di candela sotto i portici di piazza Bentivoglio, seguita dallo spettacolo "Don Chisciotte. Mulini, macchine teatrali e trampoli per inseguire il sogno" del Teatro dei Venti, alle 23 osservazione astronomica.

Domenica alle 10 visita guidata a palazzo Bentivoglio, eventi tradizionali a Pieve Saliceto, il documentario "Quant’è bella l’uva Fogarina" alle 11.30 in teatro, il pranzo domenicale in piazza Bentivoglio. Nel pomeriggio escursioni in golena, la presentazione del libro "Il Re del Po", fino al tramonto con Clauscalmo, tra specchi d’acqua e chiatte galleggianti. Per ulteriori informazioni: www.viaggioagualtieri.it.