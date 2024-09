"Quell’incrocio è pericoloso. Ridisegnate la segnaletica"

"Prima che avvenga uno scontro frontale con prevedibili conseguenze è opportuno che il Comune di Castelnovo Monti ridisegni la segnaletica orizzontale nei pressi del semaforo all’incrocio tra la strada che porta alla scuola media e la strada che scende dalla galleria di Vetto: le auto, come appare nella foto scattata casualmente due giorni fa, rischiano di andare contromano".

Non è una polemica contro la nuova Amministrazione comunale, ma solo un avviso, un invito di un cittadino che personalmente si è travato sotto il semaforo con conducenti disorientati per mancanza di una segnaletica chiara e, soprattutto, visibile. Fa rilevare che la nuova Amministrazione non ha ancora provveduto a "rinfrescare" la segnaletica orizzontale e questo rende pericoloso il transito da quell’incrocio, nonostante sia sempre regolato nelle sue diverse direzioni da semaforo. Come dimostra l’immagine in uscita da Castelnovo lato sud, un automobilista ignaro si affianca immaginando di poter viaggiare in doppia fila mentre, al contrario, invade la corsia poco marcata della direzione opposto con il rischio di trovarsi di fronte in arrivo secondo le indicazione del semaforo. Ovviamente chi si posiziona in seconda fila poco prima del semaforo, si trova contromano a rischio di gravi incidenti in quanto quel tratto di strada è a doppio senso di marcia. Ad essere tratti in inganno in questo periodo sono soprattutto turisti e villeggianti, poco pratici della viabilità locale e che quindi possono essere tratti in inganno per mancanza di adeguata segnaletica.

s.b.