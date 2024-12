Raccolta fondi in memoria di Roberto Spallanzani: "Aiutiamo la famiglia a trovare un po’ di sollievo"

La memoria di Roberto Spallanzani (foto) è ancora viva fra le tante persone che lo hanno conosciuto: la testimonianza concreta è la raccolta fondi sul sito www.gofundme.com a favore dei familiari. L’ex barista di Cavriago, morto a 58 anni, era stato ritrovato deceduto a fine novembre nelle acque dell’Enza dopo alcuni giorni in cui aveva fatto perdere le proprie tracce. Fin da subito erano scattate le manifestazione di affetto e vicinanza ai familiari di Roberto. La raccolta ha già raggiunto quota 2.000 euro frutto di quarantadue donazioni ma l’obiettivo è di arrivare a quota 5.000 euro come segno di solidarietà verso la madre, il fratello e i due figli che Roberto ha lasciato. "Desideriamo offrire un sostegno concreto ai suoi cari, aiutandoli ad affrontare le spese impreviste e a trovare un po’ di sollievo in questo periodo così difficile - si legge nella nota scritta dagli organizzatori -. Insieme, possiamo onorare la memoria di Robby, dimostrando alla sua famiglia quanto fosse amato e quanto questa comunità gli fosse vicina".

Cesare Corbelli