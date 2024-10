Raccolti fondi per beneficenza in ricordo di Elisa e Filippo

Una somma di quasi 3.800 euro raccolta per azioni benefiche nel ricordo di Elisa Amadasi e Filippo Ravacchia, studenti delle scuole medie di Poviglio, prematuramente scomparsi. La raccolta fondi è stata organizzata dal Coge, Comitato Genitori di Poviglio. Il denaro viene destinato in parti uguali alla Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Parma, alla scuola povigliese e alla missione in Amazzonia di don Gabriele Carlotti.

Per la scuola si pensa all’acquisto di un’attrezzatura tecnologica che possa essere installata nella biblioteca dell’istituto. Filippo era stato stroncato nel 2020 da un malore improvviso in casa, Elisa è invece scomparsa a luglio mentre era in piscina a Guastalla, forse colta da malore. Era stata ricoverata al Maggiore di Parma, dove però era avvenuto il decesso.