Reggio Emilia, alla guida sotto effetto di alcol o con droga

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – Alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in possesso di droga. In due si sono visti ritirare la patente di guida, mentre sei giovani sono stati trovati con sostanze stupefacenti per uso personale, rischiando di vedersi sospendere la patente e i documenti validi per l’espatrio. E’ il risultato di controlli stradali attuati in questi giorni dai carabinieri sulle principali arterie viarie di Reggio. Sono state controllate 111 persone e fermati 103 tra automezzi e motocicli. E’ stato sorpreso un 30enne di Casalgrande e un 38ennne di Reggio Emilia che guidavano in stato di ebbrezza alcolica: per loro ritiro delle patenti di guida e denuncia alla Procura reggiana. Sei conducenti di auto e scooter (un 20enne e un 25enne di Scandiano, un 18enne, un 23enne e un 16enne di Reggio Emilia e un 45enne di Ventasso) sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (complessivi 40 grammi di hascisc, tre di marjuana e uno di crack) e trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, gli interessati verranno segnalati alla Prefettura reggiana che potrebbe decidere per la sospensione dei documenti di guida e di espatrio.