Reggio raddoppia: due assessori in Regione

Reggio raddoppia in Regione. E potrebbe pure triplicare. Due assessori e un capo di gabinetto. Il nostro territorio non è mai stato così rappresentativo in Emilia-Romagna come nel mandato appena cominciato del governatore Michele de Pascale che ha riconfermato in giunta Alessio Mammi e ha nominato Elena Mazzoni, in quota M5s. Mentre – a meno di clamorosi colpi di scena – Luca Vecchi entrerà nello staff. Insomma, quello che più che un auspicio era una sorta di aspettativa da parte del segretario provinciale Massimo Gazza ("Reggio è giusto che abbia maggior peso in virtù dei risultati ottenuti", aveva detto al Carlino) si è realizzato. Mammi era una delle poche certezze in formazione già dalla conclusione delle urne, forte del record di preferenze (18.394 voti). Continuerà il lavoro svolto negli ultimi cinque anni con le deleghe ad agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca. La sorpresa dell’ultima ora invece è rappresentata dalla pentastellata Mazzoni. Nata e cresciuta nella Bassa, insegnante di ruolo, consigliera comunale dal 2014 al 2019 a Reggiolo, fedelissima di Giuseppe Conte e quindi della nuova era post Beppe Grillo, l’ha spuntata dopo il "no" delle altre papabili all’assessorato Sabrina Pignedoli e il veto posto sull’ex consigliera regionale bolognese Silvia Piccinini (che paga lo scotto di essere stata anche all’opposizione all’epoca di Stefano Bonaccini presidente). Mazzoni avrà le deleghe ad agenda digitale, legalità, contrasto alle povertà.

E poi c’è l’ex sindaco Vecchi. Dopo essere rimasto fuori dalla rosa dei candidati al consiglio regionale, avrà un incarico politico di rilievo come capo di gabinetto. Vecchi era in pole anche per la segreteria regionale dem qualora l’attuale Luigi Tosiani entrasse in giunta. Ma nell’ultima è arrivato il clamoroso dietrofront che ha spalancato definitivamente le porte all’ingresso dell’ex primo cittadino in Regione.

Infine chi esce dopo cinque anni sarà Giammaria Manghi. L’ex sindaco di Poviglio ed ex presidente della Provincia, con ogni probabilità, non sarà riconfermato a capo della segreteria politica della presidenza della Regione. Si era ritagliato un suo spazio nell’ambito dello sport dato che la delega, in capo all’ex governatore Bonaccini, gli era stata di fatto affidata. Ma de Pascale ieri ha assegnato la delega all’assessora Frisoni. Per Manghi potrebbe profilarsi l’ipotesi di lavorare nell’assessorato di Stefania Bondavalli in Comune a Reggio.

Daniele Petrone