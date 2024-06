Reggiolo, domattina l’inugurazione del supermercato Conad

E’ prevista per domani mattina alle 9 l’inaugurazione del nuovo supermercato Conad di via Malagoli, a ridosso del centro di Reggiolo, servito da un nuovo parcheggio con 180 posti auto. La struttura è stata realizzata nel rispetto dell’ambiente, di classe energetica A4 con l’illuminazione a led di tutti gli impianti e l’installazione di 160 pannelli fotovoltaici. Il nuovo Conad è servito da una viabilità di accesso garantita dalla nuova rotatoria sulla strada provinciale Novellara-Gonzaga, dall’ampliamento di via Malagoli e da percorsi ciclo pedonali. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 6,5 milioni di euro.