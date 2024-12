"Restiamo in attesa di risposte da Anas"

"Le frazioni di Cavazzoli e Roncocesi sono attraversate dal traffico che interessa non solo cittadini residenti", dice la consigliera Sara Paderni. "Il traffico è rappresentato dalle persone che devono raggiungere il comune capoluogo per lavoro e scuola la mattina, e viceversa la sera, nella critica fascia oraria delle 17.30-19.00. La Tangenziale va verso la ricerca della soluzione a questo problema. Purtroppo le scelte di Anas riguardo all’abbattimento del cavalcaferrovia di Via Marx senza il completamento della bretella ha ulteriormente aggravato questo disagio. Attendiamo una conferma di Anas per la serata pubblica che la consulta sta organizzando per informare i cittadini".