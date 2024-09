Rettifica Corghi, festa grande per i 50 anni. Consegnata ai titolari la statua Homo Faber

Grande festa per il mezzo secolo di vita di una importante azienda della Bassa. Il teatro comunale di Novellara ha accolto nei giorni scorsi i festeggiamenti per i cinquanta anni dell’azienda Rettifica Corghi, con sede proprio a Novellara. Si tratta di una realtà industriale specializzata nella subfornitura di componenti meccanici di precisione. Presenti i dipendenti con i loro familiari e le autorità locali guidate dal sindaco Simone Zarantonello. È stata proposta pure una tavola rotonda con l’imprenditore Fabio Storchi e l’avvocato Giulio Morandi, che hanno dialogato sulla congiuntura economica, sul ruolo delle piccole e medie imprese nel territorio locale e sulle sfide future per le imprese. Annalisa e Davide Corghi hanno ripercorso le tappe principali dello sviluppo aziendale, sottolineando le collaborazioni e i progetti realizzati con imprese, enti e associazioni e sottolineando il valore delle risorse interne e della collaborazione con prestigiosi partner tecnologici per lo sviluppo dell’azienda. In chiusura, il presidente di Unindustria Reggio, Roberta Anceschi, e il direttore generale Vanes Fontana, hanno consegnato ai titolari la statua celebrativa Homo Faber, opera dello scultore reggiano Graziano Pompili. È seguito un momento conviviale nella Rocca, con visite guidate al museo Gonzaga.

a. le.