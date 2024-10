Ricerca e innovazione. Nuovo sensore ottico verifica la sicurezza degli alimenti liquidi

Un innovativo sistema portatile che utilizza la fluorescenza e la risonanza plasmonica di superficie per rilevare, direttamente nei luoghi di produzione, l’eventuale presenza di pesticidi, metalli pesanti e microbi in alimenti liquidi provenienti da catene produttive a filiera corta come miele, latte crudo e birra.

Dopo 42 mesi si è chiuso il progetto europeo di ricerca ’h-Alo’, nato da un’idea dell’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna e di Warrant Hub (Tinexta Group), società con sede a Correggio, tra i principali operatori europei nella consulenza per l’innovazione, trasformazione digitale e sviluppo sostenibile delle imprese. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 con un budget di oltre 4,2 milioni di euro.

Il sistema creato dai ricercatori di ’h-Alo’ è semplice e può essere usato anche da personale non specializzato e garantisce risultati affidabili per vari tipi di sostanze liquide. E include tecnologie capaci di individuare contemporaneamente diversi tipi di antiparassitari. Il team ha sviluppato anche una piattaforma software che gestisce i dati in cloud, consentendo azioni correttive mirate per ridurre gli sprechi alimentari e migliorare la resa produttiva. Il software comprende un database di limiti normativi e suggerimenti gestionali, offrendo alle aziende strumenti per prendere decisioni conformi alle leggi in caso di risultati sfavorevoli, supportando operatori e responsabili della certificazione lungo l’intera filiera.

"I risultati ottenuti – dichiara Isella Vicini, direttore della Service Line European Funding Development di Warrant Hub – sono frutto della preziosa collaborazione tra le eccellenze scientifiche presenti nel progetto, partner industriali, associazioni di controllo qualità della filiera agroalimentare, associazioni di agricoltori e i produttori stessi".

a. le.